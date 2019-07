Il Cipe sblocca 1,5 miliardi per le opere del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FONDIVENEZIA Un miliardo e mezzo di euro per il Nordest: è l'ammontare degli investimenti sbloccati ieri dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Spiccano i 100 milioni del Piano per Cortina, in vista dei Mondiali di sci 2021 e delle Olimpiadi Invernali 2026. Ma il grosso, pari a 1 miliardo e 73 milioni, riguarda le tratte A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 raccordo Villesse-Gorizia: si tratta dei tracciati che passano alla nuova società pubblica...