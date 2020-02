IL CENTROSINISTRA

VENEZIA E adesso nel dibattito per le Regionali si inseriscono anche le Sardine. All'indomani della direzione regionale del Partito Democratico che ha fissato tempi strettissimi, 10 giorni, per trovare la quadra su coalizione e candidato, il movimento delle Sardine ritenuto dirompente per la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna entra anche nel dibattito del centrosinistra veneto. Firmato dai referenti delle sette province, i giovani hanno chiesto di esserci: «Siamo tante e tanti, vogliamo esserci, vogliamo guardare al futuro, con responsabilità». E, come i politici navigati, si sono ben guardati dal sostenere l'uno o l'altro candidato, ma il messaggio è chiaro: «Non è possibile cambiare le cose se non ci si confronta con quel tessuto composto da comitati, movimenti, associazioni e mondo civico». Un altro endorsement per il civico Artutro Lorenzoni, il vicesindaco arancione di Padova che l'altra sera è stato il convitato di pietra alla direzione regionale del Pd.

I PALETTI DEM

La direzione dei democratici - peraltro da venerdì convocata in maniera permanente - ha deciso tre cose: 1) Definire, con tempestività, il perimetro più ampio possibile della coalizione delle forze democratiche, riformiste, progressiste e ambientaliste e che corrisponda ad una logica di apertura a società civile e movimenti; 2) Verificare le condizioni per una possibile convergenza con il Movimento 5 Stelle, che ribadisca, anche a livello regionale, l'accordo politico che ci vede insieme al governo nazionale; 3) Individuare, attraverso un percorso trasparente, con la maggiore condivisione possibile, la candidatura a presidente della Regione del Veneto sulla base delle proposte che verranno presentate al tavolo della coalizione, senza escludere il ricorso allo strumento partecipativo delle primarie di coalizione.

TOTONOMI

I nomi? Il più gettonato, su cui c'è stata anche l'apertura del sottosegretario Achille Variati, è Arturo Lorenzoni. Il vicesindaco arancione ha il sostegno pressoché generalizzato dei zingarettiani, cioè i Dems di Martella (Tonella, Camani, Azzalin, Facincani) e l'area Dem di Franceschini (Baretta, Variati, Bonfante). L'area dell'ex ministro Martina è spaccata tra i padovani (Bisato, Bettin) favorevoli a Lorenzoni e quelli del capogruppo in Regione Stefano Fracasso che propendono per una candidatura di partito, a partire dallo stesso Fracasso che però venerdì non ha avuto grandi sostegni. Tra i parlamentari, quelli di Base Riformista di Lotti e Guerini, era circolata l'ipotesi di puntare sul collega Roger De Menech, ma anche questa sarebbe già sfumata.

Gli scenari possibili? Il primo è che tornino in ballo le primarie e a quel punto nel Pd potrebbero correre in parecchi (Fracasso, Zanoni, una donna, magari anche Sinigaglia) con il rischio, trattandosi di elezioni di coalizione, di frantumare i consensi. Il secondo è che si trovi un candidato condiviso da tutto il partito e lo si porti al tavolo degli alleati: il nome che circola è quello di Giacomo Possamai, già capogruppo Pd in consiglio comunale a Vicenza, poi sconfitto alle primarie per la candidatura a sindaco del capoluogo berico da Otello Dalla Rosa per una manciata di voti. La terza possibilità è che, magari più per sfinimento che per convinzione (di alcuni), si converga sul civico Lorenzoni. Tempo per decidere ce n'è: il termine è fissato per il 10 febbraio, ma si sa che i termini sono fatti per non essere rispettati, specie nei partiti.

L'APPELLO

Intanto le Sardine dicono la loro. «La campagna elettorale per le Regionali di questa primavera ci preoccupa - recita il comunicato diffuso ieri - sembra esista un dibattito più legato a logiche di spartizione di poltrone piuttosto che orientato al bene comune. Un dibattito relegato a pochi, incomprensibile ai molti. Non è possibile cambiare le cose se non ci si confronta con quel tessuto composto da comitati, movimenti, associazioni e mondo civico. Solo così, solo con loro, si possono coinvolgere tutte e tutti coloro che vogliono costruire, come in Emilia, un fronte ampio che sappia fare da argine e contraltare a una politica difende solo gli interessi di pochi. Non ci importa la politica che guarda a sé stessa e non sa sperimentare forme nuove di ascolto, condivisione e partecipazione. Ci importa la politica che sa includere, allargare, che non guarda al proprio ombelico replicando schemi vecchi, visti e rivisti, che non hanno saputo essere all'altezza delle sfide. Ci importa essere cittadine e cittadini e come tali protagonisti nella costruzione di un Veneto diverso da quello che è stato fino ad ora. Siamo tante e tanti, vogliamo esserci, vogliamo guardare al futuro, con responsabilità. Non deludeteci: ne va della vita della nostra regione e di chi la vive ogni giorno. Serve agire in fretta, non c'è più tempo da perdere».

Alda Vanzan

