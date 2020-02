IL CENTROSINISTRA

VENEZIA C'è pure il giallo dei numeri. Chi dice 22, chi 23, chi 24 voti a favore su un totale di 39. Cifre differenti dovute probabilmente a un calo di attenzione degli scrutatori, visto che la votazione si è svolta all'una di notte. Ma i dati politici sono altri. Il primo è che il Partito Democratico del Veneto, decidendo di sostenere la candidatura a governatore del civico Arturo Lorenzoni, attuale vicesindaco di Padova e leader del rassemblement Il Veneto che Vogliamo, bocciando di fatto l'autocandidatura del capogruppo in Regione Stefano Fracasso, non ha fatto nulla di nuovo: già in passato il centrosinistra si era affidato a esterni, nel 2005 l'imprenditore Massimo Carraro, nel 2010 il manager Giuseppe Bortolussi (che in direzione prese 39 voti contro i 29 per Laura Puppato). Il secondo: la decisione di convergere su Lorenzoni il Pd l'ha assunta con una votazione del suo massimo organo dirigente, la direzione regionale, cosa che, in tempi di nomine e scelte calate dall'alto, va registrata. Il terzo dato è che sul professore padovano il partito si è spaccato - 22 sì, 12 astensioni, 5 no - escludendo le primarie. Da Roma il segretario nazionale Nicola Zingaretti ha benedetto la decisione. Ma la domanda è: poteva il Pd decidere diversamente?

L'ERRORE

Il Partito Democratico del Veneto una colpa ce l'ha: dopo la batosta presa nel 2015 con Alessandra Moretti, non è riuscito in cinque anni a costruire una proposta di candidatura interna. C'è stata quella, tardiva e respinta senza neanche passare per il voto, di Stefano Fracasso per il quale non si sono spesi neanche i suoi sei colleghi a Palazzo Ferro Fini. Tra i cinque che sabato notte, nella sede padovana del Pd, hanno votato contro Lorenzoni c'era lo stesso Fracasso: per essere il capogruppo in Regione, non è che si siano stracciati le vesti per sostenerlo. C'era stato il tentativo del sottosegretario Achille Variati di puntare sul giovane vicentino Giacomo Possamai, ma ha dovuto fare i conti con questioni di opportunità familiari. Altri si sono fatti avanti o erano pronti a partecipare alle primarie (Andrea Zanoni, Laura Puppato, Anna Maria Bigon), ma la verità è che nessuno andava bene a tutti e nemmeno a una maggioranza relativa. È mancato, se non un leader, una figura capace di fare sintesi. E la maggioranza del partito, per quanto non amplissima, ha deciso di aprirsi all'esterno nel tentativo di rappresentare tutto il movimentismo anti Lega delle Sardine fino ai giovani dei Fridays for Future, anche a costo di perdere i centristi di Renzi e Calenda.

GLI EQUILIBRI

Nella battaglia tra presunti conservatori (chi voleva una scelta interna) e innovatori (chi l'ha spuntata aprendosi all'esterno con Lorenzoni), forse a perdere è stato l'intero partito che unito non lo è stato mai, ma adesso un po' più diviso lo è. I 12 dell'astensione sono quelli di Base riformista di Roger De Menech e Gianni Dal Moro (con la defezione dell'assessore padovano Antonio Bressa che non poteva non sostenere il suo vicesindaco Lorenzoni) più Lucio Tiozzo dell'area Martina. Dal Moro fino all'ultimo ha insistito per la via toscana: al posto delle primarie, incaricare tre saggi per le consultazioni, come si fa in Confindustria. Magari si sarebbe comunque confluiti su Lorenzoni. O magari, come si vocifera, qualcuno avrebbe potuto tentare un patto su Fracasso per poi andare alle primarie tra lui e Lorenzoni. La decisione l'ha presa Bisato mettendo ai voti una sola domanda: Lorenzoni sì o no? I 5 contrari - Fracasso, la segretaria provinciale di Vicenza Chiara Luisetto, Sabrina Doni, Angelo Guzzo, Luciano Sguotti - segnano anche la presa di distanza dei vicentini dal loro sottosegretario Variati. E il sì a Lorenzoni indica nuovi equilibri geopolitici: il controllo del partito che da almeno un decennio era in mano ai vicentini, ora passa a Padova, Venezia, Treviso. Se ci sono vincitori, oltre al sottosegretario Andrea Martella che ha curato la regia dell'operazione, uno è sicuramente il portavoce del sindaco di Padova, Massimo Bettin, che per primo ha spinto per il vice del suo Sergio Giordani. Dopodiché i veri vincitori e i veri sconfitti li decreteranno le urne.

LE REAZIONI

«Bene il sostegno del Pd veneto alla candidatura di Lorenzoni alla presidenza della Regione - ha commentato il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti - Figura indipendente, proveniente dal mondo civico e competitiva per vincere. Grazie a tutto il gruppo dirigente, molto plurale, ma che ha saputo affrontare questo passaggio unito con grande intelligenza e spirito unitario. Ora tutti mobilitati per vincere». «Alla fine - ha detto Martella - si è deciso di avviare una svolta concreta, verso una nuova dimensione di partito aperto». Il padovano Massimo Bettin: «Dobbiamo promuovere una fase innovativa che ci veda anche oltre le regionali protagonisti di un nuovo schema di contrasto, proposta e resistenza attiva ai populisti e alla Lega». Di tutt'altro tenore il post su Fb, con tanto di emoticon, di Stefano Fracasso: «Quando manca il coraggio, vince la paura».

E Lorenzoni? «Il Pd - ha detto il candidato governatore - ha dimostrato responsabilità e fiducia, possiamo costruire qualcosa di veramente nuovo». A Vicenza, all'assemblea del Veneto che Vogliamo, ha confermato: pronto a fare l'anti-Zaia.

