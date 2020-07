IL CASO

VITTORIO VENETO (TREVISO) Giovanissimi, spietati e con un solo scopo: diventare i padroni del centro di Vittorio Veneto. Sei ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati e hanno l'obbligo di non abbandonare i rispettivi domicili poiché responsabili di aver ripetutamente aggredito, derubato e rapinato alcuni coetanei nel centro della cittadina trevigiana. Almeno dieci gli episodi che vengono loro contestati tra l'ottobre 2018 e il giugno scorso, ma non si esclude possano essere molti di più. Ieri mattina il gruppo, che si è dato il nome di Blood Gang (banda del sangue), ha visto i carabinieri dare esecuzione alle sei misure cautelari disposte dal Gip del tribunale dei minori di Venezia nei confronti di sei giovani membri.

CLIMA DI TERRORE

I ragazzi, tutti minorenni e residenti nell'hinterland vittoriese, sono studenti e per la maggior parte figli di genitori di origine straniera. Nel centro del paese e soprattutto nei luoghi abitualmente frequentati dagli adolescenti erano diventati una presenza tanto fissa quanto ingombrante e minacciosa. Quasi tutti i giorni si radunavano e per ore stazionavano tra le piazze e vicino ai locali. Lì individuavano le prede, tutti ragazzini del circondario che venivano accerchiati, presi da parte e minacciati. Pretendevano di farsi consegnare gli spiccioli che le vittime avevano addosso, generalmente pochi euro, oppure delle sigarette. Ma arrivavano anche a strappare loro di dosso gioielli, cellulari e portafogli che usavano poi come cavalli di ritorno. In altre parole, rapinavano i coetanei e li costringevano a pagare per riavere indietro i loro oggetti con metodi mafiosi. Alcuni giovanissimi hanno dovuto avere a che fare con loro in più di un'occasione, tanto che il gruppo era diventato un autentico motivo di allarme sociale. Oltre alle vessazioni sui minorenni, la banda aveva assunto un atteggiamento aggressivo e sprezzante con chiunque mettesse in discussione la loro supremazia. Più volte si sono rivoltati contro alcuni esercenti che li riprendevano per i loro comportamenti inadeguati e irrispettosi. In un caso hanno deriso un negoziante, esortandolo a chiamare le forze dell'ordine: «Siamo minorenni, non ci fanno nulla» gli avevano gridato colpendo a calci e sputi la sua vetrina. Un agire criminale che, nonostante il modico valore dei proventi delle loro scorribande, ha lasciato trapelare un modus operandi estremamente pericoloso.

L'OPERAZIONE

Lo scorso novembre una delle vittime ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri, facendo emergere nuovi importantissimi dettagli che sono andati a sommarsi alle risultanze di un'indagine già avviata dai militari della stazione di Vittorio Veneto. A dicembre infatti tre 16enni erano stati denunciati per rapine ed estorsioni commesse in danno di altri giovanissimi. Quei tre ragazzi fanno oggi parte degli arrestati in seno all'operazione Blood Gang, che ha preso il nome dal profilo Instagram aperto dalla banda. I membri infatti sul social network più in voga tra gli adolescenti si vantavano delle loro azioni criminali e posavano con atteggiamento da bulli, dichiarando di voler diventare i padroni della città. Grazie alla pagina virtuale gli inquirenti sono risaliti ai sei giovani e alle loro vittime che, interrogate, hanno permesso di ricostruire dieci episodi di violenza. La banda si faceva consegnare piccole somme, di solito tra 0,5 e 5 euro, arrivando però anche sfilare 30 euro dal portamonete di un ragazzino. Quelli che cercavano di resistere si vedevano minacciare di morte, strattonare, prendere a schiaffi. A fronte della loro pericolosità sociale i carabinieri, raccolti gli elementi di prova, hanno ottenuto dal tribunale il mandato di esecuzione delle sei misure cautelari eseguite ieri mattina. I giovani non potranno lasciare le loro abitazioni, elemento su cui vigileranno le forze dell'ordine, e il tribunale deciderà nei loro confronti un percorso riabilitativo.

Serena De Salvador

