IL CASO

VERONA Il batterio killer che ha ucciso quattro neonati, ne ha resi cerebrolesi 9 e ne ha infettati altri 96 in due anni nell'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona sarebbe uscito dall'acqua del rubinetto del reparto di Terapia intensiva neonatale reparto, contaminato dal Citrobacter. È quanto è scritto sulla relazione della Commissione tecnica esterna coordinata da Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all'Università di Padova su quanto avvenuto nell'ospedale veronese, il cui reparto è stato riaperto proprio ieri, dopo che il 12 giugno scorso il direttore generale dell'Azienda ospedaliera integrata Veronese, Francesco Cobello, a due anni però dal primo neonato deceduto, ne aveva disposto la chiusura procedendo alla totale sanificazione.

IL GOVERNATORE

Una relazione che per ora è stata consegnata nelle mani del direttore generale della Sanità regionale, Domenico Mantoan e che nemmeno i consiglieri regionali hanno potuto vedere. E anche questo sta scatenando la polemica. Anche perché, oltre ai 4 neonato deceduti, ve ne sono altri nove che hanno riportato gravi danni cerebrali. «Ho ricevuto la relazione sul caso del batterio Citrobacter all'ospedale da parte della Commissione ispettiva che ho fatto attivare a suo tempo - ha fatto sapere il presidente della Regione, Luca Zaia -, Ho dato disposizione al segretario Mantoan che tale relazione venga inoltrata alla Procura della Repubblica di Verona, che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, e resa disponibile per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per i famigliari dei bambini colpiti dal batterio, in modo che possano conoscere gli esiti fin da subito».

LA POLEMICA

Ma sul caso scoppia già la polemica: «Quasi due anni per scoprire le cause del batterio killer all'ospedale di Borgo Trento: perché dopo il primo caso emerso a fine 2018 non è stata fatta immediatamente una bonifica complessiva di tutti gli ambienti, intervenendo anche su aria e acqua? Vogliamo vedere la relazione tecnica, dopo che l'avevamo già chiesta in Commissione - ha ribadito ieri la consigliera regionale veronese del Pd, Anna Maria Bigon - Se è vero che il Citrobacter si sarebbe annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale la vicenda diventa ancora più assurda e terribile. Anche perché si afferma che quell'acqua sarebbe perfino stata data ai neonati insieme al latte. Uso il condizionale perché quella relazione nemmeno io come consigliere regionale ho potuto vedere. L'ho chiesta subito all'assessore regionale alla sanità, Manuela Lorenzin, che mi ha risposto è una questione prettamente tecnica e la relazione va chiesta la segretario Mantoan. È una vergogna, ci sono quattro neonati morti e l'assessore regionale sanità risponde così?» La relazione della Commissione di verifica, nominata il 17 giugno dal direttore Mantoan, ha rilevato che il rubinetto del lavandino interno al reparto era colonizzato non solo dal Citrobacter, ma anche da altri batteri. E che la contaminazione sarebbe arrivata dall'esterno probabilmente a causa del mancato o parziale rispetto delle rigide misure d'igiene imposte al personale nei reparti ad alto rischio, come il lavaggio frequente delle mani, il cambio dei guanti a ogni cambio di paziente o funzione, l'utilizzo di sovrascarpe, sovracamici, calzari e mascherine. E che sarebbe stata utilizzata acqua del rubinetto e non sterile. «Non vorrei che qualche responsabile della sanità regionale tirasse un sospiro di sollievo davanti alla notizia che il batterio, che ha ucciso e colpito gravemente un centinaio di neonati nell'ospedale veronese di Borgo Trento, forse si annidava in un rubinetto. Se per tre anni dall'impianto idrico del reparto di Neonatologia, nuovo di zecca, ha continuato a diffondersi un batterio mortale, vuol dire solo una cosa: non sono stati fatti i controlli costanti che anche solo il buon senso suggerirebbe», sottolinea, invece, il consigliere regionale veronese di 5Stelle, Manuel Brusco. E ieri, la responsabile sanità della Cgil di Verona, Sonia Todesco, ha immediatamente chiesto l'accesso agli atti in Regione: «Vogliano leggere quella relazione che non ci vogliono dare mentre fanno uscire commenti che scaricano tutte le colpe sul personale - ha commentato Todesco -. E questo quando è in corso anche un'indagine della Procura della Repubblica di Verona si questi gravissimi fatti».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

