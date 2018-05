CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVERONA «Ho dovuto disporre la sospensione della giornata di studio Richiedenti asilo. Orientamento sessuale e identità di genere, prevista per il 25 maggio, rinviando l'approfondimento dei suoi contenuti scientifici a data da destinarsi». Lo ha annunciato, ieri, il rettore Nicola Sartor, rinviando l'incontro per motivi di ordine pubblico. Una cosa che non accadeva, all'Università di Verona, dai tempi delle Brigate Rosse. Solo che stavolta a impedire una giornata di studi sono stati gli esponenti della Destra Veneta. A suggerire al...