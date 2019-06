CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare. Innegabile: lo slogan è invitante. E assolutamente inedito. Perché mai s'era vista una Azienda sanitaria (pubblica) invitare le future mamme a utilizzare i propri ospedali (pubblici) per partorire in cambio di un ombrellone e due lettini. Occhio: mica per un giorno, il regalo durerà due settimane. E mica in spiaggette di periferia: qui si potrà scegliere tra Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo. E non è neanche un inganno. È così vero che è stata scelta una sede...