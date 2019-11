CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Veneto Banca, la montagna accusatoria ha partorito l'ipotesi di tre capi d'imputazione per un solo ex manager. Anni di indagini della Procura di Roma, un blitz con centinaia di finanzieri nella sede di Montebelluna nel febbraio del 2015, montagne di documenti, intercettazioni, verifiche e un processo che potrebbe riguardare soltanto l'ex Ad Vincenzo Consoli. Il 18 ottobre scorso il giudice Bruno Casciarri ha accolto la richiesta d'archiviazione del Pm Massimo De Bortoli per tutti gli altri 10 indagati, dall'ex presidente Flavio...