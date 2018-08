CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Vendemmia positiva prevista anche in Friuli Venezia Giulia (+ 15%) e nel resto dell'Italia, ma con un'ombra: il taglio ai prezzi di vendita.«L'annata 2018, finora, esprime un carattere di continuità con la precedente e il gran caldo di questi giorni non ha creato problemi alle uve se non un leggero rallentamento della maturazione. C'è da segnalare, però commenta Roberto Felluga, presidente della sezione viticultura della Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia un generalizzato calo dei prezzi delle uve e dei vini sfusi,...