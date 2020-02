IL CASO

VENEZIA Sulla strada delle Regionali rischia di scoppiare una grossa grana normativa. Ieri l'aula di Palazzo Ferro Fini ha approvato a maggioranza (30 favorevoli, 14 contrari e 1 astenuto), in seconda lettura, alcune modifiche allo Statuto, fra cui quella che prevede che in futuro gli assessori siano tutti esterni. Contraria a questa disposizione, l'opposizione sta però raccogliendo le firme per sottoporre il nuovo testo a referendum, il che sospenderebbe l'efficacia della riforma e renderebbe giuridicamente debole la legge elettorale, approvata quasi due anni fa proprio con l'intento di allinearsi alla Costituzione del Veneto: un caso ancora tutto da dirimere, peraltro senza l'ausilio della commissione dei saggi immaginata e mai costituita, ma prevedibilmente foriero di ricorsi.

LE NOVITÀ

Pensare che il 26 giugno 2018, in prima lettura, questo cambiamento era passato senza intoppi, insieme ad altre novità come il fatto di mantenere in carica l'ufficio di presidenza della vecchia legislatura fino all'insediamento della nuova consiliatura e di far convocare la prima seduta non più al consigliere anziano bensì al presidente uscente.

Piuttosto all'epoca il dibattito si era arroventato sull'idea di inserire nella legge statutaria l'inno del Veneto (poi bocciata perché la maggioranza era andata sotto durante la votazione) e di scomputare i consiglieri in congedo istituzionale dal calcolo del numero legale. Quest'ultima previsione ieri ha fatto nuovamente arrabbiare l'opposizione, in aggiunta però anche e soprattutto all'esternalizzazione degli assessori, che secondo la legge elettorale saranno 10, da sommare ai 51 componenti elettivi dell'assemblea legislativa.

LE FIRME

«Risultato: 61 poltrone, come ai tempi di Galan hanno tuonato Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda (Veneto 2020) . Si torna al 1995. Con la novità, peggiorativa, che 10 di questi 61 non saranno eletti dal popolo ma nominati da una persona sola, il prossimo presidente del Veneto. Con un costo aggiuntivo di 7 milioni di euro a legislatura. È assurdo: il Parlamento diminuisce il numero di deputati e senatori, mentre Zaia nel Veneto vuole aumentare i consiglieri».

Proprio per questo i tre esponenti della minoranza hanno già depositato le firme per chiedere un referendum sulla riforma. Ne servono almeno 11 e i quattro rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno già annunciato il loro appoggio: «Zaia vuol chiudere la legislatura potendo confidare in una Regione totalmente asservita a lui e alla Lega. La sua maggioranza gli ubbidisce e fa così passare in Consiglio regionale la norma che consente di nominare 10 assessori che possono essere tutti non eletti: 10 lauti stipendi da distribuire ad amici, 10 eventuali premi di consolazione per chi non fosse stato eletto», hanno dichiarato Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel.

ELECTION DAY

La normativa concede un margine di 90 giorni dalla pubblicazione della riforma sul Bur, ma l'intenzione del promotore numero uno Ruzzante sarebbe quella di accelerare i tempi, accorpando questa consultazione regionale a quella nazionale sul taglio dei parlamenti, con un election day il 29 marzo. Bisognerà però attendere la decisione del Partito Democratico, come ha spiegato il capogruppo Stefano Fracasso: «Prima di impegnarci in una mobilitazione referendaria, vogliamo sentire i vertici regionali. Resta comunque la nostra contrarietà politica a una modifica che ha rotto un'intesa costruita con fatica, che aveva portato all'approvazione unanime del nuovo Statuto nella precedente legislatura».

Il relatore Luciano Sandonà (Zaia Presidente) ha invece difeso la riforma: «È stata pensata proprio perché normalmente gli incarichi di assessore impediscono di seguire i lavori del Consiglio in modo produttivo. Ricordo alla minoranza che già in questa legislatura il numero dei Consiglieri è sceso da 60 a 50 (più il governatore, ndr.), così come quello degli assessori da 12 a 9, quindi non ha motivo di parlare di spreco di soldi pubblici. Piuttosto un referendum sullo Statuto non farà altro che dissipare i risparmi dei cittadini».

Angela Pederiva

