IL CASOVENEZIA Storia di una sentenza che, comunque vada, è destinata a restare sulla carta, bruciata in un cortocircuito tra legge e giustizia. È la condanna inflitta a uno spacciatore marocchino per il festino a base di droga e sesso in cui, più di un decennio fa, morì una giovane donna di Camposampiero: emesso dal Tribunale di Padova, il verdetto è ora pendente in Corte d'Appello di Venezia, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, nella previsione che il caso possa approdare fino in...