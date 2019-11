CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Sono arrivati i 416 bis e altri ancora ne arriveranno, questo prevede un aggravio di lavoro e noi cercheremo di garantire un servizio d'ordine come è nostro dovere fare. Era da mesi che si parlava di questa situazione e ora è diventata realtà». Fabrizio Cacciabue, direttore a scavalco del carcere Filippo del Papa di Vicenza se proprio deve trovare un lato positivo nell'arrivo dei detenuti per mafia lo ravvisa nel fatto che «evidentemente ci considerano all'altezza e si fidano», consapevole comunque che per fare questo...