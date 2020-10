IL CASO

VENEZIA Si è battuto per quasi tre anni, aspettando e sperando che alla fine succedesse qualcosa. Che gli uomini si mettessero una mano sulla coscienza e applicassero una legge che invece è ancora sulla carta. Intanto sua figlia ha fatto in tempo a morire. Da sola. Dopo 14 anni e mezzo di coma irreversibile, Elisa Pelizzaro è mancata. Era in stato vegetativo permanente e irreversibile da quasi 15 anni. Aveva solo 34 anni quando era entrata in coma e la natura è arrivata prima della legge che a dicembre 2017 pareva liberare tutti i genitori dalla disperazione. «Questa legge sul biotestamento è un grande esempio di civiltà, che toglie dall'angoscia tanti genitori. Finalmente è riconosciuta la scelta anche per la mia Elisa. Si avvicina una morte dignitosa dopo 12 anni di disperazione» - aveva commentato il papà di Elisa, Giuseppe Pelizzaro. E invece sono passati inutilmente altri due anni e mezzo di angoscia. Fino a che, ieri alle 12, Elisa è morta. Era in stato vegetativo irreversibile da quando era stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto all'uscita dall'autostrada, mentre tornava da Padova con il fidanzato il quale, sconvolto dal dolore, si era tolto la vita poco tempo dopo. «Sto ancora aspettando gli uomini, mentre mi devo arrendere alla natura. E la morte di Elisa, per quanto mi fossi preparato, non arriva solo inaspettata, ma in un momento che è tra i peggiori visto che era da luglio che non la vedevo a causa del Covid dice Pino Pelizzaro - Colpa di nessuno, per carità, ma è come se la cattiva sorte per l'ennesima volta si fosse voluta accanire contro di lei, facendole mancare il mio conforto. Certo non era più in grado di capire da anni, ma comunque riuscivo a starle vicino, almeno. Questo fino a luglio. Poi non l'ho più vista. È morta da sola, povera figlia mia».

LA BATTAGLIA DEL PADRE

Pino Pellizzaro è stato accanto a sua figlia ogni giorno per 14 anni e mezzo, alternandosi con il nonno di Elisa, morto un paio di anni fa. È stato alla morte del suocero, che ha capito che non poteva lasciare sua figlia da sola visto che la mamma era morta decenni fa. Per quanto Elisa fosse ben accudita nella speciale sezione per persone in coma vegetativo che si trova nella Casa di riposo di via Santa Maria dei battuti, Pino Pellizzaro non voleva che la figlia restasse senza nessuno e lui era l'unico rimasto. E così, assieme a Filomena Gallo dell'Associazione Coscioni, si è battuto per una legge sulla morte giusta. Ma prima della legge, tutt'ora inapplicata, è arrivata la morte.

Maurizio Dianese

