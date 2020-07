IL CASO

VENEZIA Sarà fin troppo facile dirlo, ma ora tra i Fratelli (d'Italia) volano i coltelli. E partono le lettere: già cinque, in poco più di un mese, quelle inviate da Sergio Berlato a Giorgia Meloni, sul tema «situazione del partito in Veneto». Diventata «spiacevolissima», per citare l'ultima missiva, una pagina e mezza di veleni che l'ex coordinatore regionale riversa sul suo successore Luca De Carlo, accusandolo sostanzialmente di aver stracciato gli accordi presi con gli esponenti di alcune associazioni di categoria in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre.

LE AMBIZIONI

Non è un mistero che Fdi nutra forti ambizioni, anche nella sfida interna con la Lega e Forza Italia, tanto che a Palazzo Ferro Fini più di qualche esponente del centrodestra stima che i Fratelli possano aggiudicarsi 5 seggi. Ma la massiccia campagna acquisti sul territorio, lanciata da Berlato e proseguita da De Carlo, ha generato aspettative che rischiano di venire deluse: in sostanza sarebbero stati promessi più posti in lista di quelli oggettivamente conquistabili. «Ho tentato di far crescere Fratelli d'Italia nella mia regione in tutti i modi possibili ed immaginabili scrive l'europarlamentare a Meloni e ai vertici del partito, fra cui lo stesso sindaco di Calalzo di Cadore potendo contare sulla fattiva collaborazione di quasi tutti i dirigenti locali. Abbiamo intessuto rapporti con le principali categorie economiche e sociali, tra le quali anche quelle portatrici della cultura rurale come quelle degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori, dei cacciatori, degli ambientalisti propositivi e non integralisti». Non a caso Berlato aveva aggiunto la denominazione Movimento per la cultura rurale, di cui è segretario generale il suo delfino (e candidato in pectore) Vincenzo Forte, al gruppo di Fdi che ha poi passato a Stefano Casali, Andrea Bassi e Joe Formaggio, quando è partito per Bruxelles e a Venezia ha lasciato l'arcinemica Elena Donazzan in un'altra formazione con il collega Massimo Giorgetti.

I NOMINATIVI

M a in vista della prossima legislatura, Berlato spiega di essere andato oltre le semplici relazioni: «Avevamo stretto precisi accordi con il Movimento per la Cultura Rurale, con Coldiretti, con Confagricoltura ed altri, chiedendo loro di mettere a disposizione loro rappresentanti da inserire nelle liste di Fratelli d'Italia. Confagricoltura ci ha fornito dei nominativi dei propri dirigenti da inserire nelle principali province del Veneto, così come avvenuto per la Coldiretti, come avvenuto per il mondo della caccia e della pesca rappresentati dal Movimento per la Cultura Rurale».

LO STRAPPO

Questa è la prima notizia. La seconda è che, dopo il presunto patto, c'è stato lo strappo. Attacca infatti Berlato: «Dobbiamo purtroppo constatare che, dall'insediamento del nuovo coordinatore regionale (De Carlo, ndr.), non si è ritenuto di mantenere gli accordi assunti con i rappresentanti di queste categorie, tanto da indurli, uno dopo l'altro, a ritirare le proprie disponibilità alla candidatura per le elezioni regionali. L'ultima, in ordine di tempo, è stata la notizia del formale ritiro delle candidature di tutti i rappresentanti di Confagricoltura che avevano già più volte confermato la propria disponibilità a candidarsi. Stessa cosa è avvenuta e sta avvenendo anche per altri rappresentanti di altre categorie, con le stesse medesime motivazioni».

LO SCONTRO

Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, la racconta diversamente al Gazzettino: «In questi cinque anni Berlato è sempre stato molto vicino al mondo agricolo, dandoci appoggio su un tema sentito come la gestione della fauna selvatica. Ma la nostra non è un'associazione politica: dialoga con tutti. Dopodiché ogni socio è libero di dare la propria disponibilità a entrare in una lista, ed eventualmente di ripensarci, ma si tratta di scelte personali, non di un accordo con Confagricoltura».

Comunque sia, resta lo scontro all'interno di Fdi. Berlato auspica che «chi di competenza, possa intervenire prima che si producano danni irreparabili». Chiosa finale: «A meno che il partito non condivida la strategia di qualche mediocre di formare delle liste deboli per favorire la corsa di qualche amichetto o di qualche amichetta, con evidente pregiudizio per il risultato finale».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA