CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Quote latte in consiglio regionale, l'opposizione attacca il presidente Luca Zaia: «Assessore regionale all'agricoltura dal 2005 al 2008, Ministro dell'agricoltura dal 2008 al 2010: non sapeva nulla? Come rappresentanti dei Gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Liberi e Uguali e della Lista AMP chiediamo al presidente Zaia di fare chiarezza, in quanto se dal punto di vista giudiziario è assolto, restano le responsabilità politiche e amministrative». Con una conferenza stampa a Palazzo Ferro...