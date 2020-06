IL CASO

VENEZIA Ombrelloni o sedie del plateatico, dalla cima del campanile di San Marco, poco cambia. La storia è però, quella sì, cambiata, dato che dalle 8 di ieri mattina il nuovo aspetto di una delle piazze più belle del mondo è realtà. I discussi ombrelloni hanno preso posizione nei plateatici dei caffè storici dell'area, montati nel giro di qualche ora dagli operai tra la curiosità dei veneziani e l'indifferenza dei turisti. Sono queste infatti le reazioni di chi ieri si trovava davanti alla novità. I pochi veneziani presenti non hanno notato un eccesso di impatto, come del resto chi ha lavorato per far sì che non fossero un pugno su un occhio. Mentre i turisti non capivano cosa fosse cambiato rispetto a prima.

In tutto, gli ombrelloni sono 55, larghi tre metri per tre e di colore bianco. E, per ora, saranno destinati a restare a San Marco fino al 31 ottobre, quando è prevista la scadenza del provvedimento salva aziende voluto dopo la crisi del coronavirus. Marco Paolini, amministratore di Sacra, società che gestisce il Florian, assieme a Raffaele Alajmo del Quadri, ha fatto sapere che ci sono voluti mesi di studi affinché la scelta ricadesse su oggetti che fossero in armonia con il resto della piazza. Scelta condivisa anche da Anna Paola Rey, titolare del Lavena e dal direttore dell'Aurora Ismail Hossain. Mentre Claudio Vernier, presidente dell'associazione degli esercenti della zona, non ha nascosto un po' di timore nel mettere le mani su piazza San Marco, salvo rassicurarsi e rilassarsi del tutto una volta vista l'opera finale.

E così Canaletto e i suoi dipinti, da cui era emersa inizialmente la proposta, possono star tranquilli, l'idea non pare aver stravolto la piazza, ma le reazioni, si sa, arrivano con il tempo. Quello che è certo è che però da ieri gli avventori dei locali avranno la possibilità di consumare una bevanda o un pasto senza il rischio di dover lottare con gabbiani affamati o con il fastidio legato al troppo sole o alle deboli piogge.

Il dibattito si era acceso tra chi ritiene opportuno posizionare gli ombrelloni per far lavorare di più i locali e chi invece li ritiene uno sfregio alla bellezza della piazza. A prima vista, la nuova, sottile linea bianca pare essere un prolungamento delle tende posizionate sulle Procuratie Vecchie e Nuove. Una sensazione di continuità dettata dalla prospettiva che rimane in armonia con il contesto.

Tomaso Borzomì

