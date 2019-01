CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Non solo i veneti, ma tutti gli italiani dovranno essere esonerati dal pagamento della tassa di sbarco. Che siano due euro e mezzo, l'importo minimo, o 10 euro, l'importo massimo, nessun cittadino del Belpaese dovrà mettere mano al portafoglio. È la posizione del Movimento 5 stelle che, a poche ore dall'approvazione della legge di bilancio statale che istituisce la tassa di sbarco per Venezia già annuncia una revisione della normativa. Anche perché i parlamentari pentastellati non sarebbero stati messi a conoscenza della...