IL CASOVENEZIA La vicenda bidelli è esplosa. Sono attualmente cinquanta i collaboratori scolastici licenziati o cancellati dalle graduatorie venete. A questi si aggiungono ulteriori centodieci per i quali si è resa necessaria la rettifica del punteggio perché era gonfiato. Infine per altri trenta sono stati avviati i procedimenti disciplinari per irregolarità che potrebbero sfociare in altrettanti licenziamenti. Tutti lavoratori arrivati da fuori regione che hanno fatto domanda per essere inseriti nelle graduatorie di terza fascia delle...