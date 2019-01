CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La nuova puntata della Pedemontana Veneta (Spv) è arrivata fin sul tavolo del ministro Toninelli, ma ancora non si vede una soluzione. Il motivo? Autostrade per l'Italia (Aspi) non accetta il sistema di pedaggio che si è comprata Pedemontana. Pretende che Pedemontana compri il sistema di pedaggi della stessa Aspi - che peraltro costa un botto, si parla di qualche milione di euro - come peraltro hanno fatto le altre concessionarie autostradali. Ma Pedemontana non ci sta, ribatte che il suo sistema di pedaggi è standard, in...