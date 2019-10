CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA «La gestione delle mense non è tra le nostre competenze, ma alcuni dirigenti scolastici di prima nomina ci hanno chiesto azioni di supporto. Precisiamo quindi che non esiste alcun diritto al tipo di macellazione della carne e non ci possono essere nelle scuole menù differenziati a seconda di ogni singola religione. La normativa prevede comunque sempre un menù alternativo alla carne, fatto di formaggio o legumi a seconda delle diete. Noi, come direzione regionale, lavoriamo sull'inclusione degli alunni stranieri e...