IL CASO VENEZIA La direttiva Bolkestein non può essere applicata alle coste.

IL CASOVENEZIA La direttiva Bolkestein non può essere applicata alle coste. A chiarirlo a Roma è stato lo stesso ex commissario europeo Frits Bolkstein, spiegando che le imprese balneari «rientrano nella categoria dei beni e non in quella dei servizi», e in quanto tali risultano estranei al provvedimento. Che nel Veneto, per quel che riguarda questo specifico settore, avrebbe interessato una fascia costiera di oltre 100 chilometri e svariate imprese, per un totale di circa 1.500 concessioni demaniali. SOSPIRO DI SOLLIEVOPrevedibile la...