IL CASOVENEZIA La difficoltà non è solo trovare l'uomo. Che dev'essere qualificato e quotato a livello internazionale. È anche tenerselo stretto per sette anni. E, soprattutto, pagarlo. Sottinteso: bene.Il problema delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, al momento, è questo. Battuta lo scorso 24 giugno Stoccolma-Aare e ottenuta dal Cio l'assegnazione dei Giochi, ora la macchina organizzatrice deve cominciare a pedalare. Alcuni passaggi sono stati definiti: all'ipotesi di una Società per azioni è stata preferita la Fondazione. E...