IL CASO

VENEZIA L'ultima beffa dell'idrovia Padova-Venezia non blocca il mondo ambientalista. «Un epilogo prevedibile. Una lotta che, comunque, non si ferma», ha dichiarato ieri su Facebook l'associazione intercomunale Brenta sicuro, alla lettura della notizia che la Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile il ricorso degli attivisti della Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano, i quali chiedevano il completamento (o in alternativa lo smantellamento) della grande incompiuta veneta, costata finora 47 miliardi di lire per la costruzione e altri 6 milioni di euro per la manutenzione. Ma a non arrendersi è anche la Regione: «Torniamo a chiedere al Governo di inserire questo progetto tra le grandi opere prioritarie e, dunque, di assicurarne il finanziamento», dice l'assessore zaiano Gianpaolo Bottacin (Ambiente e Protezione civile), rilanciando il proposito di una duplice finalità per l'infrastruttura.

IL PIANO

L'idrovia concepita nel 1963, ma ridotta dal 1985 a una serie di monconi inutilizzabili, fa parte del piano D'Alpaos elaborato nel 2011, dopo la Grande Alluvione del 2010. Il programma include opere per 3,2 miliardi di euro mirate a mitigare il rischio idraulico e geologico, come bacini di laminazione, consolidamenti di argini, ricalibrature di alvei e briglie. La previsione più costosa riguarda appunto il percorso di 28 chilometri, inizialmente immaginato come un semplice collegamento logistico fra le zone industriali di Padova e Marghera, ma successivamente ridisegnato per un utilizzo doppio.

Da un lato come canale navigabile di quinta classe, cioè in grado di ospitare chiatte lunghe 105 metri e dunque con una capacità di caricare container pari a sessanta camion o a due treni merci; dall'altro come canale scolmatore, capace di assicurare una portata di 350 metri cubi d'acqua al secondo, così da fronteggiare le piene del sistema Brenta-Bacchiglione. «La sola funzione idroviaria appare riduttiva si legge nello studio di fattibilità tenuto conto degli investimenti comunque necessari e dei grandi benefici in termini di migliorata sicurezza idraulica legati alla presenza dello scolmatore. Il conseguente incremento di costi non appare così significativo, particolarmente se confrontato con i danni subiti dal territorio in coincidenza di fenomeni alluvionali». Obiezione: «E chi li caccia altri 500 milioni di euro?», è la domanda che in queste ore circola sui social, a proposito della quantificazione dei costi (512 milioni, per la precisione) fornita dall'Avvocatura regionale durante il giudizio davanti alla Corte dei Conti, per motivare la mancata conclusione dell'opera.

I FONDI

L'assessore Bottacin, però, ci crede ancora: «Per noi il progetto preliminare che abbiamo in mano resta valido. Il problema è che, secondo il Codice appalti, per passare alla fase definitiva ed esecutiva occorre avere la garanzia del finanziamento dell'opera, a meno che non sia lo Stato a mettere i soldi per la progettazione. Purtroppo però non abbiamo mai ricevuto risposta alle nostre richieste, malgrado i solleciti sia miei al ministero dell'Ambiente, sia della collega Elisa De Berti a quello delle Infrastrutture, sia congiunti ad entrambi».

L'attuazione del piano D'Alpaos è così andata avanti con altre opere più piccole. «Diversi bacini di laminazione sottolinea Bottacin che hanno sensibilmente abbassato l'indice di rischio proprio del Padovano, motivo per cui stiamo procedendocon altre zone, come ad esempio il Trevigiano, seguendo l'ordine di priorità indicato dalle Autorità di bacino e dall'Università di Padova». Sul territorio restano però quei dispensiosi e inutili tronconi di ferro e cemento. «Se lo Stato non ci dà i soldi per completare l'opera conclude l'assessore ci dia almeno l'autonomia nella difesa del suolo. Il trasferimento delle competenze e delle relative risorse ci permetterebbe di arrangiarci».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA