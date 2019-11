IL CASO VENEZIA «L'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni non è mai stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «L'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni non è mai stato indagato per corruzione. Ma per finanziamento illecito ai partiti sì. Il senatore Andrea Ferrazzi, parlando in Ottava commissione durante l'audizione sul Mose, ha omesso un particolare significativo».È quanto afferma il dottor Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia, da poco nominato consulente della commissione parlamentare antimafia, che con i pubblici ministeri Stefano Ancilotto, Stefano Buccini e Paola Tonini, ha seguito l'inchiesta sul...