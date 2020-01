IL CASO

VENEZIA L'aumento dei pedaggi stabiliti dalla società Cav - uno su tutto, dal 1° gennaio percorrere la Venezia-Padova costa non più 2,80 euro bensì 3 euro - fa arrabbiare l'ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli (M5s) e la Regione Veneto. In un video su Facebook, il senatore Danilo Toninelli sostiene infatti che i pedaggi aumentano nelle Regioni a guida leghista. E la Regione Veneto, con l'assessore Elisa De Berti, ribatte che era stato lo stesso Toninelli a firmare gli aumenti di Cav.

L'ACCUSA

«Quest'anno - ha detto Toninelli - i pedaggi aumenteranno solo nelle autostradali delle Regioni gestite dalla Lega, nella fattispecie in Lombardia e Veneto. Mi verrebbe da dire che tutte le autostrade che portano alla Lega sono onerose e chi paga alla fine è sempre il cittadino. La Lega ha costruito modelli finanziari a propria immagine e somiglianza, ovvero completamente fallimentari, con autostrade sottoutilizzate rispetto alle stime e mal gestite. Quello della Lega non è un modello di gestione apparentemente virtuoso, ma perdente». E ancora: «Nelle autostrade leghiste gli aumenti ci sono perché sono talmente in perdita non c'è alternativa. Ci dicevano dite no a tutto e invece oggi possiamo dire che dicevano no alle opere troppo costose. Gli aumenti sono prova del mal governo della Lega».

LA REPLICA

«Forse l'ex ministro Toninelli - ha detto l'assessore veneto Elisa De Berti - dimentica di aver firmato lui, nelle vesti di membro del governo Conte I, a fine 2018, il decreto di aumento delle tariffe dei pedaggi di Cav entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Inoltre pare aver dimenticato che Cav è una società concessionaria pubblica, dove il 50 per cento è in mano ad Anas, che esprime anche l'amministratore delegato». E ancora: «Cav (Concessionaria Autovie Venete) ricorda De Berti - è un caso unico nel panorama nazionale, l'unica società concessionaria a gestione pubblica con bilanci sanissimi. Se il modello di gestione di Cav è sbagliato, se nelle autostrade leghiste gli aumenti ci sono perché sono talmente in perdita, come afferma inopinatamente l'ex ministro, perché allora firmare un anno fa il decreto con l'aumento dei pedaggi? O forse l'allora titolare pentastellato del dicastero alle Infrastrutture non si è reso conto di ciò che firmava?. Con questa uscita il senatore Toninelli ha concluso De Berti - conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, di non sapere neppure di cosa parla».

L'ATTACCO

Ma ad attaccare la Regione Veneto Luca Zaia è anche la consigliera veneta del Pd Francesca Zottis: «La finanziaria ha bloccato le tariffe autostradali, non è ammissibile che, invece, la Regione decida di aumentarle e di creare confusione sulla responsabilità. L'aumento porterà ad appesantire le strade secondarie. Ci chiediamo con che coraggio Zaia si vanti di non mettere le mani in tasca ai veneti».

