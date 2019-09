CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Il Patriarcato di Venezia si prepara ad andare in Corte d'Appello contro la sentenza del Tribunale che ha rigettato il suo ricorso contro la Regione Veneto. Lo annuncia don Fabrizio Favaro, vicario episcopale per gli affari economici, commentando la notizia del Gazzettino di ieri, riguardante quella che di fatto è la condanna della Diocesi alla restituzione di 5,9 milioni di euro, stanziati quasi tre lustri fa da Palazzo Balbi per il restauro del Seminario. «Non siamo stati attori di quei fatti, che abbiamo ereditato, ma...