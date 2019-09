CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Il consigliere regionale Claudio Sinigaglia l'ha ribattezzata «la tassa sul morto che cammina». Ma per ammissione dello stesso esponente del Partito Democratico, c'è ben poco da ridere, almeno agli occhi delle famiglie padovane che da una settimana si stanno confrontando con il rincaro della tariffa per il servizio obitoriale, in caso di morte di un congiunto al di fuori dell'ospedale: una cifra compresa fra 256 e 358 euro, a seconda se il Comune di residenza è convenzionato o meno con l'Ulss 6 Euganea, per il deposito della...