VENEZIA Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale del Veneto, Sergio Berlato, ha tolto da Facebook la vignetta sessista dedicata alle signorine ambientaliste e vegane, quella della visita ginecologica e delle ragnatele. Non ha chiesto scusa, anzi, ha annunciato che presenterà denuncia per gli insulti e le minacce, «anche di morte», ricevuti sui social. La polemica, nel frattempo, è montata con richieste di intervento alla leader di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, però, non ha detto una parola in merito. Silenzio anche da parte degli esponenti veneti del partito.

«Ho eliminato il post delle ragnatele - ha scritto ieri Berlato su Fb (pare frettolosamente, stante alcuni refusi che riportiamo tra virgolette) - solo per evitare squallide ed or strumentalizzazioni a danno del Partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti. Sarà mia cura farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali. Alle autorità competenti smetterà la decisione per le conseguenti determinazioni».

«Un chiaro esempio di mancanza di rispetto nei confronti delle donne - ha detto il ministro Federico D'Incà (M5s) - Il post in questione è stato eliminato ma mi auguro che sulla vicenda intervenga in modo severo Giorgia Meloni. Alcuni atteggiamenti non possono più essere tollerati, specialmente da chi è stato chiamato ad amministrare questo Paese». «Non ci sono parole per descrivere la sua bassezza, speriamo si dissoci Giorgia Meloni», ha detto Alessia Rotta, vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera. A chiedere che Meloni si dissoci è il Forum Donne Articolo Uno. Idem la senatrice del Pd, Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio. «Una vignetta - ha accusato il capogruppo Pd in Veneto, Stefano Fracasso - che, oltre a essere di pessimo gusto, lancia un messaggio che lascia interdetti per la sua volgarità e il suo sapore machista». «La Meloni difficilmente lo caccerà, l'associazione di Berlato le ha versato 70.000 euro», ha detto il dem Andrea Zanoni. Nessun commento né da FdI né dagli alleati leghisti in Regione. Interpellato, il governatore Luca Zaia dopo aver visto la vignetta ha scosso la testa: «Si commenta da sé». (Al.Va.)

