IL CASOVENEZIA I primi sessanta si sono già insediati, ma entro fine mese ne arriveranno altri quaranta. Cento condannati per mafia che sconteranno la loro pena nella casa circondariale Filippo del Papa di Vicenza. Considerato che il padiglione di massima sicurezza, inaugurato quattro anni fa, ha una capienza di duecento posti per il sindacato di polizia penitenziaria Uspp qui si verranno a breve a concentrare duecento condannati per 416 bis, accusati cioè di associazione a delinquere di stampo mafioso. «Tutti affiliati a mafia, ndrangheta,...