IL CASOVENEZIA I presidi in Veneto? Sono la metà rispetto agli istituti che dovrebbero dirigere. La scuola nel caos, in tutta la regione e non solo per la scure che a settembre, alla ripresa dell'anno scolastico, si abbatterà sugli istituti, con 2.600 docenti che tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia andranno in pensione e non saranno sostituiti, come anticipato ieri da Il Gazzettino. Il problema riguarda anche i dirigenti scolastici, da tempo alle prese con un allargamento di competenze su più istituti.E in questo senso, il caso-Venezia è...