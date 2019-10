IL CASO VENEZIA Guadagna in un mese quanto un collega italiano porta a casa in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Guadagna in un mese quanto un collega italiano porta a casa in un anno. E trascorre le giornate lavorative in sala operatoria al fianco di grandi chirurghi. Se la fuga di cervelli dalla sanità veneta ha un nome è quello di Emanuele Orrù, 35 anni, veneziano trapiantato a Mestre, una laurea in Medicina e Chirurgia all'università di Padova nel 2008 con 110 discutendo una tesi in cardiochirurgia pediatrica e una specializzazione in radiodiagnostica con 70 e lode. Quest'ultima era propedeutica per poter poi occuparsi di...