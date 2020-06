IL CASO

VENEZIA Finisce in Procura lo strappo tra il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas), Pino Musolino, e i rappresentanti in seno al Comitato portuale di Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia per i 9 milioni impegnati a favore della società del gruppo Mantovani che gestisce il terminal traghetti di Fusina.

«Intendiamo continuare a rimanere estranei a una decisione che resta nella coscienza e volontà del Presidente»: parole pesanti, quelle di Maria Rosaria Anna Campitelli (rappresentante nominata dalla Regione) e Fabrizio Giri (Città Metropolitana) che chiudono la pagina di presentazione di un lungo esposto inviato alla Procura della Repubblica 9 giorni fa. Campitelli e Giri hanno dato parere negativo al bilancio 2019 dopo aver contestato più volte nel corso degli ultimi 2 anni l'operazione.

POCA TRASPARENZA

«La gestione complessiva della vicenda - si legge nell'esposto - (ha) condotto ad un oggettivo e certo esborso finanziario da parte del pubblico bilancio dell' Adspmas, ad un allungamento di dieci anni della concessione a favore della società del gruppo Mantovani, nonché ad una modifica del compendio immobiliare da realizzare. Nonostante il rilievo economico e amministrativo della questione, riteniamo che il Presidente non abbia garantito tempestive e complete informazioni e documentazione su elementi essenziali di una decisione di competenza del Comitato di Gestione e che, in definitiva, ha visto soltanto il voto favorevole del Presidente».

Critiche pesanti, che erano state portate alla ribalta la scorsa settimana dopo il J'accuse che il presidente Musolino aveva lanciato nei confronti dei consiglieri autori dell'esposto. Rei, a suo dire, di aver scritto una dichiarazione di voto fotocopia senza mai dare segnali di distacco dalla linea di gestione. Soprattutto, li aveva attaccati per aver bocciato un bilancio chiuso con 26 milioni 200mila di avanzo, 10 milioni e mezzo di utile e indebitamento dimezzato: E di aver bloccato l'erogazione di aiuti economici ai portuali e alle imprese che operano nell'ambito del porto.

In realtà ai vertici del Porto è in corso da tempo uno scontro come hanno dimostrato gli stralci di verbale pubblicati dal Gazzettino che hanno rivelato come i due tecnici (che godono della massima fiducia dei rispettivi enti) avessero contestato apertamente l'operato del presidente Musolino.

IL CONTESTO

Nel 2010 il Porto aveva firmato una concessione con la società Ve Ro Port Mos, controllata (con il 78% delle azioni) dalla Mantovani, oggi in procedura concorsuale dopo essere finita nell'occhio del ciclone dello scandalo Mose. Il contratto prevedeva anche un'operazione di finanza di progetto da 159 milioni per la realizzazione di una doppia darsena per traghetti, strutture logistiche, nonché un albergo e altre costruzioni. Nel 2017 la società, che pure a differenza della controllante aveva conti in regola e fatturato in crescita, verificò l'impossibilità di realizzare il piano così come era stato concepito e chiese il riequilibrio. A fronte di un rifiuto del Porto, fu paventata la clausola di risoluzione inserita nel contratto che avrebbe comportato l'esborso di circa 70 milioni. Nel luglio 2018 fu trovato l'accordo che prevedeva lo stralcio dell'albergo, il calo degli investimenti a 139 milioni, l'allungamento della concessione di 10 anni e la corresponsione di fondi pubblici per 9 milioni.

LE CONTESTAZIONI

Nel documento inviato alla magistratura Campitelli e Giro chiedono conto dell'impegno di fondi pubblici. «Al di là della sottoscrizione monocratica (del contratto, ndr) e da se stesso ratificata dopo 18 mesi - continua l'esposto - durante i quali sono stati erogati sicuramente e subito due milioni a favore della società del gruppo Mantovani ed impegnati ulteriori sette milioni nello stesso periodo non ci è mai stato dato conto di ulteriori possibili operatori economici interessati a proseguire nella conduzione dei lavori».

Nel Comitato di gestione del 27 luglio 2018, emerse che la società Ve Ro Port Mos non aveva pagato tra il 2014 e il 2016 canoni di concessione per 3,6 milioni, da recuperare a rate. Campitelli chiese allora «per quale ragione non si è deciso di procedere con la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione». Il Segretario generale del porto aveva risposto che: «a causa del precedente contratto non si era nelle condizioni di poter affermare che la responsabilità fosse tutta in capo al concessionario, poiché il rischio commerciale non risultava tutto in carico al privato». Musolino aveva invece sottolineato come «l'obiettivo finale era quello di garantire l'operatività di una struttura strategica per il mercato, anche nella prospettiva di attrarre nuovi investitori».

Nella stessa sede, Campitelli ritenne che per procedere alla modifica del contratto sarebbe stata necessaria l'acquisizione dei pareri del Dipe (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), ma anche dell'Avvocatura dello Stato e che anche il Comitato fosse coinvolto.

IL VERBALE DIVERSO

Dai documenti prodotti emerge poi il caso del verbale del Comitato del 29 novembre 2018 «Ad oggi - scrivono Giri e Campitelli - il verbale di quella seduta non è stato approvato in quanto quello portato per l'approvazione non riporta in maniera puntuale gli interventi dei presenti». Nel Comitato del 5 aprile, sul piano residui consegnato ai consiglieri c'era una variazione in uscita (spesa) di 2 milioni.

«Nei mesi di aprile e maggio 2019 - prosegue l'esposto -sempre e solo verbalmente il Presidente ha confermato che l'erogazione è stata fatta verso la società Ve Ro Port Mos per l'escavo della seconda darsena a Fusina. Chiaramente, nessuno dei membri del Comitato viene messo in possesso di documentazione attestante quanto riportato». Infine, nel settembre 2019, la scoperta sul sito del Porto dell'erogazione dei restanti 7 milioni.

«Nei vari incontri avvenuti in sede - concludono Giri e Campitelli - è sempre stata chiara la posizione di Regione e Città Metropolitana: contrarietà ad erogare una somma a fondo perduto verso un concessionario inadempiente nei canoni, con collaudi effettuati sulle opere realizzate solo in minima parte e per il quale il socio di riferimento Mantovani è sottoposto a procedure concorsuali». Ora la parola passa alla Procura.

Michele Fullin

