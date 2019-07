CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA È arrivato il giorno della verità nella tormentata vicenda del concorso per i dirigenti scolastici. Oggi il Tar del Lazio è infatti chiamato a pronunciarsi sui ricorsi collettivi presentati dai candidati che, dopo la prova scritta, erano rimasti esclusi da quella orale: il rischio è che un eventuale annullamento degli atti impugnati possa invalidare l'intera selezione, a cui in tutta Italia avevano chiesto di partecipare in 35.044, poi scesi a 34.580 in occasione della preselezione, di cui 1.904 in Veneto e 462 in Friuli...