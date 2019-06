CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA È alta tensione nella Liga Veneta dopo le scelte del segretario Matteo Salvini. La nomina di un terzo vice lombardo, con un rapporto nella segreteria di 3 a 1 per Milano. L'esclusione dei veneti dalla nuova commissione statuto. Soprattutto la decisione di escludere i candidati consiglieri regionali, e cioè gli uomini e le donne più vicini al governatore Luca Zaia, dal ruolo di commissario del partito per evitare che vengano avvantaggiati nella campagna elettorale del prossimo anno, mentre analoga decisione non è stata...