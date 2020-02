IL CASO

VENEZIA Dieci assessori esterni che comporteranno l'aumento delle poltrone da 51 a 61 per circa 7 milioni di euro in più? C'è solo un sistema per eliminare quanto previsto dal modificato statuto della Regione del Veneto: indire un referendum e cancellare le modifiche introdotte dalla Lega di Luca Zaia. Solo che per indire un referendum servono 11 firme di consiglieri regionali e, al momento, ce ne sono sette. Sono quelle di Piero Ruzzante (LeU), Patrizia Bartelle (IiC), Cristina Guarda (CpV) del Coordinamento Veneto 2020 e Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. I sette ieri hanno convocato una conferenza stampa a Palazzo Ferro Fini perché il presidente del consiglio regionale o un suo delegato autentichi le loro firme. Un passaggio in sé procedurale, ma dalla valenza politica. E che, soprattutto, lancia un messaggio ai consiglieri dal Partito democratico. Della serie: ma voi firmate o non firmate?

LA POLEMICA

«Da parte del Pd c'è stato un silenzio tombale, è evidente che non vogliono firmare», ha detto il capogruppo del M5s Berti. «Dimostrino che vogliono fare opposizione sul serio - ha aggiunto Brusco - E vogliamo anche andare oltre: invitiamo a firmare anche i consiglieri della maggioranza, dimostrino così di non aver paura del giudizio dei cittadini».

«Non accetto che ci vengano date lezioni - ha replicato con una nota il capogruppo del Pd, Stefano Fracasso - Vorrei ricordare ai colleghi Cinque Stelle che è grazie al Partito Democratico se l'aula ha respinto il voto di fiducia e il premio di maggioranza ben oltre il 60%, proposti dal presidente Zaia. Purtroppo in quell'occasione non abbiamo sentito una voce particolarmente forte da parte dei pentastellati. L'opposizione alla Lega si costruisce giorno per giorno e anno per anno, non nei tre mesi che precedono le elezioni». Ma il Pd firmerà o no la richiesta di referendum? «Come ho già avuto occasione di dire ai colleghi dell'opposizione, il gruppo consiliare del Partito Democratico assumerà una decisione di concerto con la segreteria regionale: insieme valuteremo quali azioni intraprendere».

Nel caso in cui venisse indetto, il referendum si terrebbe dopo le elezioni regionali. Difficile che la nuova giunta, priva della copertura statutaria, avesse solo assessori esterni: i ricorsi si sprecherebbero. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA