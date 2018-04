CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Da oggi si comincia. Chi ha intenzione di andare a Venezia metta in prevenivo che ci potranno essere code e deviazioni, sia automobilistiche che nautiche e persino pedonali. Prevedendo un enorme afflusso turistico per il lunghissimo ponte del primo maggio (gli alberghi e gli appartamenti sono al completo), il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso di non attendere che si verifichi l'emergenza e neanche che gli diano i poteri di chiudere la città. Così, l'ordinanza emanata il 24 aprile darà alla polizia locale una vasta...