CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Con il Veneto non c'è nessun problema. A dirlo, due giorni dopo il consiglio federale della Lega che ha scatenato la rivolta dei militanti leghisti veneti per essere stati ancora una volta estromessi dai livelli decisionali di via Bellerio, è Matteo Salvini. Ieri il segretario della Lega, prima di partire alla volta di Washington, ha fatto diffondere una nota in cui definisce «surreali» le ricostruzioni sulle divisioni interne. Ma l'intervento del Capitano - che peraltro ha glissato su tutte le questioni, a partire da quella...