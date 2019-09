CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Che il piazzale della stazione di Venezia e la zona circostante siano una specie di terra di nessuno non sorprende né è notizia di ieri. Alle bande di borseggiatrici sempre attive davanti agli imbarcaderi si somma un esercito di porter non sempre regolari, tanto che a volte si azzuffano per prendersi una valigia in più. In questo panorama di desolazione si è verificato uno sprazzo di umanità e riguarda la persona portata in carretto sul ponte di Calatrava, di cui abbiamo parlato ieri. Un episodio, accaduto qualche mese fa,...