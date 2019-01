IL CASO VENEZIA «Canoni degli alloggi popolari, i rincari non saranno superiori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Canoni degli alloggi popolari, i rincari non saranno superiori a 25%». Lo assicura l'assessore al Sociale e alla Casa della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. E lo ribadisce l'Arav, l'Associazione regionale tra le Ater del Veneto. Per i mesi di gennaio e febbraio gli inquilini dei 42mila alloggi pubblici continueranno a pagare il solito canone. Il correttivo ci sarà a marzo, quando la legge - dopo il rinvio di due mesi deciso in questi giorni - entrerà in vigore.L'allarme sulla stangata degli affitti è arrivato da Venezia...