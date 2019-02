CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO VENEZIA Bidelli con diploma irregolare tutti licenziati: un provvedimento radicale per cancellare i contratti a tempo determinato firmati da personale ausiliario delle scuole, già segnalato dai dirigenti scolastici all'Ufficio regionale del Veneto per non conformità dei titoli di abilitazione. E sono partite nelle scorse ore le lettere di licenziamento, molte già consegnate, altre in dirittura d'arrivo. È di mercoledì una raccomandata dell'Ufficio scolastico molto chiara e che ha lasciato poche vie di scampo: sarebbero un...