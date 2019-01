CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Benché abbiano approvato i rispettivi bilanci di previsione per il 2019, le Regioni - Veneto compreso - dovranno rifare i conti perché Roma ha cambiato le carte in tavola. Stiamo parlando del bollo auto che solo in Veneto garantisce alla Regione un gettito di 7 milioni di euro. Ebbene, la legge di Bilancio 2019 votata dal Parlamento ed entrata in vigore il 1° gennaio ha previsto il dimezzamento del bollo auto per le auto con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, a patto che il certificato di rilevanza...