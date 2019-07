IL CASO VENEZIA Azienda Zero va al contrattacco sull'appalto delle mense ospedaliere,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Azienda Zero va al contrattacco sull'appalto delle mense ospedaliere, bocciato prima dal Consiglio di Stato e poi dall'Autorità nazionale anticorruzione. Non solo impugnando le sentenze in Cassazione e rispondendo alla deliberazione dell'Anac, come anticipato una settimana fa dal Gazzettino, ma anche emanando un nuovo bando contenente solo alcune modifiche rispetto al precedente, non certo quella radicale «riedizione dell'intera procedura di gara» auspicata dalla risoluzione dei consiglieri regionali di opposizione, che ieri...