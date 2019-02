CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Aveva delle doti un po' così, diciamo, da attore». In effetti la descrizione del suo ex avvocato, la veronese Silvia Sanna, sembra calzare a pennello: Matteo Politi la messinscena deve avercela nel sangue. Peccato però che abbia scelto l'ospedale, e non il teatro, per esercitare i propri talenti. Il 39enne, chirurgo per passione, ma con titoli di studio che non andavano oltre la terza media, in Romania si faceva chiamare Matthew Mode. Fermato dalle autorità a Bucarest, dopo l'inchiesta del quotidiano Libertatea, aveva...