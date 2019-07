IL CASO VENEZIA Aumento dell'affitto per il 70% degli inquilini, pigioni triplicate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Aumento dell'affitto per il 70% degli inquilini, pigioni triplicate tanto da arrivare a superare il 40% della pensione, avvisi di sfratto per 6-8.000 delle 40.000 famiglie complessive. È l'allarmante scenario dipinto dal centrosinistra in Consiglio regionale, a proposito della situazione che si è venuta a determinare nell'edilizia residenziale pubblica in queste settimane, con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge di riforma. Dopo che Leu aveva annunciato un emendamento al Bilancio «per correggere le...