CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Attesa per il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito all'appalto per il servizio di ristorazione negli ospedali veneti. Giovedì la terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini, si pronuncerà sull'appello presentato da Dussmann Service, l'azienda che era stata battuta dalla vicentina Serenissima Ristorazione di Mario Putin nella gara d'appalto da oltre 300 milioni di euro bandita dall'Azienda Zero. In attesa del verdetto, l'assegnazione del servizio di ristorazione, che doveva partire a fine...