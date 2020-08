IL CASO

VENEZIA Adesso è ufficiale: i candidati alla presidenza della Regione del Veneto sono nove, la trevigiana Simonetta Rubinato è stata riammessa. Restano esclusi invece Ivano Spano di Indipendenza Noi Veneto e Loris Palmerini di Venetiae per l'autogoverno.

Il ricorso dell'ex parlamentare dem è stato dunque accolto: il suo nuovo contrassegno elettorale - modificato rispetto a quello originario e anche alle varianti presentate in Corte d'appello subito dopo la presentazione delle liste - è stato ritenuto non confondibile con quello di altri candidati, in particolare con quello del leghista Luca Zaia. Il contrassegno contestato non era quello della lista Veneto - Simonetta Rubinato per le Autonomia su fondo blu e con il simbolo del Leone di San Marco che si troverà sulla scheda elettorale, bensì quello stilizzato del candidato presidente. E, appunto, era stato ritenuto identico a quello di Zaia. Così Rubinato ha presentato ricorso e altre tre proposte di contrassegno. L'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello presieduto da Cinzia Balletti ha bocciato due contrassegni con la scritta scura su fondo bianco e ammesso invece il terzo su fondo giallino.

«Siamo contenti - ha detto Viviene Moro, presidente del Comitato Con Simonetta Rubinato e rappresentante della lista Veneto - Simonetta Rubinato per le Autonomie - sono state riconosciute le nostre ragioni e rispettata la volontà dei 7.000 sottoscrittori delle nostre liste. Il ricorso contro l'esclusione della nostra lista provinciale per Verona è stato accolto, infatti delle 363 autentiche di sottoscrizioni invalidate dall'Ufficio elettorale del Tribunale di Verona, l'Ufficio elettorale regionale ne ha riconosciuto la piena validità per 335, solo 28 sono state annullate per motivi formali. È stata inoltre accolto il nostro ricorso sul contrassegno del nostro candidato presidente ed è stata quindi ammessa la candidatura di Simonetta Rubinato con un nuovo contrassegno che abbiamo depositato ieri (lunedì, ndr) anche se sin dai primi di agosto noi avevamo raccolto 1.667 firme proprio con il logo che ci era stato contestato. Abbiamo dimostrato di saper combattere come leoni, la nostra squadra compatta di Veneti liberi e tenaci ci rende davvero fieri di partecipare a questa importante consultazione elettorale». (al.va.)

