IL CASO VENEZIA A chi dovranno rivolgersi gli 850 lavoratori attualmente impiegati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA A chi dovranno rivolgersi gli 850 lavoratori attualmente impiegati nelle mense degli ospedali del Veneto per sapere se il loro lavoro è garantito o se, invece, dal prossimo mese resteranno a casa visto che sarebbero a rischio più di 300 posti? La Regione - denunciano i sindacati - da un anno a questa parte non risponde alle richieste di incontro. La motivazione fornita a Palazzo Balbi è che si tratta di una vicenda gestita dall'Azienda Zero. Peccato che l'Azienda Zero che ha fatto il bando di gara per assegnare la gestione...