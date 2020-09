IL CASO

VALDOBBIADENE Bollicine preziose e calici amari: il 2020 entrerà nella storia della Denominazione del Prosecco Superiore come l'annus horribilis. Non solo per il blocco trimestrale del mercato, con la chiusura dell'intero segmento degli hotel e dei ristoranti e il primo -3,8% dopo anni di crescita inarrestabile, ma per la sempre più profonda spaccatura che mina la coesione del Consorzio e il cui ultimo atto è un'assemblea dei soci convocata per oggi pomeriggio per dirimere questioni interpretative sulla lista di candidature. Che, con tutta probabilità salterà perché la nuova maggioranza è decisa, nell'ordine, a far mancare il quorum per validare il voto. O, in alternativa, ad impugnare come illegittima. Scenari tutti da decriptare quindi in vista del rinnovo del Cda previsto per il 1 ottobre. «Stiamo predisponendo il tutto per l'incontro di oggi alle 17,30 al Teatro Careni di Pieve di Soligo» è il commento del Consorzio. Ma il fronte del no cresce di ora in ora. E se non si raggiungerà il 50% + 1, il tentativo del presidente uscente Innocente Nardi di far valere la consuetudine sulla composizione delle candidature che esprimeranno la nuova Governance sarà di fatto destinato al fallimento.

LA FRATTURA

Per capire però cosa agita il mondo del Prosecco Superiore bisogna fare un passo indietro lungo almeno 12 mesi. Il 7 luglio 2019 la proclamazione di area Patrimonio dell'Unesco chiude uno sforzo decennale. Che, nel bene e nel male, ha tenuto aggregate le due anime principali della denominazione. Quella cioè dei grandi produttori e delle cantine sociali. E quella, più rappresentativa dell'area valdobbiadenese, dei produttori eroici. La coesione è durata di fatto un mese. Perché già nell'agosto 2019 la Confraternita di Valdobbiadene ha avviato un'indagine su 2640 soggetti della filiera nei 15 comuni della Core zone per chiedere di togliere dall'etichetta il nome Prosecco. La consultazione ha avuto esito negativo, ma ha chiarito la dimensione del problema: all'interno del Consorzio nasce in modo sempre più pronunciato l'esigenza di differenziare il Conegliano Valdobbiadene dal Prosecco di pianura. Diversa comunicazione, diverso posizionamento dei prezzi. Da un lato dunque i volumi, dall'altro un vino nato sulla base del sacrificio manuale e di un progetto di recupero e coltivazione di aree estreme. Anche i pesi in maggioranza iniziano a spostarsi. Latente, ma destinata ad avere un gran peso, l'improvvisa defenestrazione, avvenuta nel 2016, del direttore Gianfranco Vettorello, spiegata dal Consorzio come decisione puramente aziendalistica: le decisioni restano avocate al solo presidente Nardi.

Il primo segnale preciso di rottura avviene all'inizio del 2020: il 20 gennaio, il cda della Docg nomina Lodovico Giustiniani come rappresentante del mondo delle bollicine superiori all'interno dell'associazione Unesco. Un risultato imprevisto, da molti definito uno schiaffo immeritato a Innocente Nardi. Il presidente incassa con signorilità. «Mi auguro il meglio per il Consorzio e per la nuova Associazione Unesco». Sembrano gli ultimi bagliori della presidenza Nardi. Ma la pandemia sospende l'elezione del nuovo direttivo prevista per marzo. E il presidente uscente accetta di traghettare la Denominazione oltre la crisi.

Armistizio dunque: non senza scintille. La decisione di ridurre la resa per mantenere in sicurezza il valore del prosecco superiori acuisce le tensione. Ed ecco che il 1 settembre, all'interno di un Cda che avrebbe dovuto semplicemente ratificare la composizione delle candidature, 8 consiglieri su 15 determinano un cambio di ruoli nelle liste elettorali: 4 rappresentanti ai produttori (anziché 3) e 6 agli imbottigliatori (anziché 7), mentre resta invariato a 5 il numero dei vinificatori.

LA SVOLTA

Il gruppo degli 8 emerge con un comunicato in cui scopre le carte. «Nell'esercizio del nostro ruolo ci siamo adoperati affinché le regole statutarie venissero applicate correttamente in tutte le fasi della vita consortile, compreso l'attuale periodo di fine mandato - si legge nella nota -. La maggioranza da noi rappresentata è composta da grandi e piccoli attori della denominazione, da chi produce uve e da chi imbottiglia il prodotto frutto del lavoro dei primi; da soggetti trasversali totalmente avulsi dalle logiche di campanile. Respingiamo perciò il tentativo di far passare il corretto esercizio del nostro mandato come esercizio arbitrario con scopi diversi dal perseguimento del bene del Consorzio». Firmato: Gabriella Vettoretti, Paolo Bisol, Federico Dal Bianco, Francesco Drusian, Lodovico Giustiniani, Marco Spagnol e Loris Vazzoler. Ecco il fronte che si oppone al presidente uscente Innocente Nardi con Franco Varaschin, rappresentante della Cantina Produttori Valdobbiadene, Giuseppe Collatuzzo, rappresentante della cantina Produttori di Conegliano-Vittorio Veneto, Piero De Faveri Cantina Colli del Soligo, Valerio Fuson di Villa Sandi e Giorgio Panciera di Carpenè Malvolti. Il presidente Nardi grida al golpe e organizza la contromossa con la convocazione dell'assemblea di oggi. «Da parte nostra - fa sapere il collegio dei sindaci - c'è una proposta di dialogo per dirimere le questioni interpretative». Oggi l'assemblea: sia che si raggiunga sia che non si raggiunga il quorum, rappresenterà un modo per contarsi in vista delle votazioni decisive previste per il 1 ottobre.

Elena Filini

