IL CASO UDINE Le api che ciclicamente scompaiono dalle campagne non costituiscono

IL CASOUDINE Le api che ciclicamente scompaiono dalle campagne non costituiscono un mistero, né un fenomeno insondabile, ma sono le vittime dell'attività umana legata all'agricoltura. In particolare all'uso illecito di sostanze come i neonicotinoidi nella coltivazione del mais. I danni per l'ecosistema sono gravissimi perché spariscono intere specie animali proprio nelle zone a ridosso dei fondi agricoli. Quello che sembra essere molto più di un sospetto, come dimostra anche la messa al bando votata pochi giorni fa dall'Unione Europea di...