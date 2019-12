IL CASO

UDINE Bambini dell'asilo umiliati e derisi davanti ai compagni per aver fatto male un compito o per essersi sporcati. Piccoli stranieri denigrati perché non capivano bene la lingua. Altri baby alunni presi di mira con urla, ma anche, in alcuni casi, con strattoni e atteggiamenti minacciosi. Sarebbe questo il quadro disegnato dalle risultanze investigative di un'inchiesta condotta dalla Polizia di Stato di Udine, con la Squadra Mobile diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan, sotto il coordinamento della Procura friulana. L'indagine ha portato nei giorni scorsi alla sospensione dell'insegnamento per otto mesi di due maestre di una scuola dell'infanzia del Friuli collinare. Gli elementi raccolti dagli agenti, infatti, hanno portato il giudice per le indagini preliminari Mariarosa Persico ad emettere un'ordinanza applicativa della misura. Il caso fa rumore in Friuli, anche perché emerge a poche settimane di distanza da un altro dai contorni analoghi in cui, ma in un nido della provincia di Udine, un'educatrice è stata accusata di aver tenuto atteggiamenti e tono di voce alto, brusco e aggressivo nei confronti dei bimbi che aveva in custodia.

LE INDAGINI

Nel caso che ha coinvolto due maestre di una scuola dell'infanzia, la macchina degli accertamenti si è messa in moto dopo che una bambina del primo anno avrebbe detto alla mamma non voglio più andare a scuola, parlando di punizioni nei confronti di altri alunni (va detto che tali punizioni poi non sono state riscontrate dagli inquirenti per come erano state raccontate). La madre si sarebbe rivolta ad un'assistente sociale che a sua volta ha segnalato la cosa alla Questura di Udine. La segnalazione sarebbe di novembre 2018. Poi, nei primi mesi del 2019, i poliziotti avrebbero sentito un po' di persone (a cominciare dai genitori dei bambini) per inquadrare la situazione e capire se ci fossero o meno riscontri. Più di qualcuno avrebbe riportato agli inquirenti i segnali di disagio manifestati dai bimbi nell'andare a scuola e i loro racconti di quanto sarebbe accaduto tra i banchi dell'asilo. Sono quindi state disposte le intercettazioni ambientali con riprese audio e video, svolte negli ultimi tre mesi dello scorso anno scolastico. Dagli elementi raccolti sarebbe emerso che le maestre si sarebbero rivolte nei confronti dei piccoli con epiteti e parole offensive in italiano e, da una di loro, anche in friulano. A una sola delle due vengono contestati anche episodi in cui avrebbe avuto atteggiamenti spazientiti nei confronti di alcuni piccoli stranieri perché non capivano le disposizioni assegnate, forse per difficoltà con la lingua. Alla stessa sarebbero contestati pure alcuni strattonamenti e colpetti al capo rivolti ad alcuni bimbi. In una circostanza ne avrebbe afferrato uno per un orecchio e lo avrebbe strattonato per alcuni metri. In classe, secondo gli inquirenti, si sarebbe così venuto a creare un clima di mortificazione e umiliazione. Da qui la decisione del gip di emettere verso le due maestre la misura cautelare della sospensione dall'insegnamento di otto mesi. Domani l'interrogatorio di garanzia. I legali di una delle due maestre anticipano già che impugneranno la misura.

